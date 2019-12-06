Кабмин создал комиссию по расследованию пожара в Одессе

Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в колледже Одессы, который произошел 4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Кабмина.

Как сообщается, комиссия должна установить причины пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Через две недели, 20 декабря, комиссия отчитается перед правительством о результатах расследования.

В состав комиссии вошли заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования Анна Новосад, министр экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр соцполитики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской ОГА.

Также правительство дало распоряжение ГСЧС вне очереди проверить состояние противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где находится большое количество людей.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 32 человек. В четверг, 5 ноября, еще двое студентов обратились за медицинской помощью в местные поликлиники.

Как известно на месте пожара в колледжи в Одессе третий день продолжаются поисково-спасательные работы. Также был опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.