ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин создал комиссию по расследованию пожара в Одессе

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 12:35
Кабмин создал комиссию по расследованию пожара в Одессе
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Комиссия будет расследовать пожар в колледже до 20 декабря

Правительство создало комиссию по расследованию причин пожара в колледже Одессы, который произошел 4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Кабмина.

Как сообщается, комиссия должна установить причины пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Через две недели, 20 декабря, комиссия отчитается перед правительством о результатах расследования.

В состав комиссии вошли заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр образования Анна Новосад, министр экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр соцполитики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской ОГА.

Также правительство дало распоряжение ГСЧС вне очереди проверить состояние противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где находится большое количество людей.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 32 человек. В четверг, 5 ноября, еще двое студентов обратились за медицинской помощью в местные поликлиники.

Как известно на месте пожара в колледжи в Одессе третий день продолжаются поисково-спасательные работы. Также был опубликован официальный список пропавших в связи с пожаром в одесском колледже.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки.

Старые нарушения и личность погибшей: новые подробности пожара в Одессе Масштабный пожар в Одессе: спасательные работы продолжаются третий день
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОдессапожаркомиссия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь