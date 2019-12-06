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Кабмін створив комісію з розслідування пожежі в Одесі

Новини » Надзвичайні події     06.12.2019 - 12:35
Кабмін створив комісію з розслідування пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Комісія розслідуватиме пожежу в коледжі до 20 грудня

Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в коледжі Одеси, яка сталася 4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Кабміну.

Як повідомляється, комісія повинна встановити причини пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Через два тижні, 20 грудня, комісія прозвітує перед урядом про результати розслідування.

До складу комісії увійшли заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністр освіти Ганна Новосад, міністр економіки Тимофій Милованов, міністр розвитку громад Альона Бабак, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, міністр соцполітики Юлія Соколовська, глава ДСНС Микола Чечоткін, глава Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської ОДА.

Також уряд дав розпорядження ДСНС позачергово перевірити стан протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику, де перебуває велика кількість людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість постраждалих в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 32 осіб. У четвер, 5 листопада, ще двоє студентів звернулися за медичною допомогою в місцеві поліклініки.

Як відомо на місці пожежі в коледжі в Одесі третій день тривають пошуково-рятувальні роботи. Також був опублікований офіційний список зниклих у зв'язку з пожежею в одеському коледжі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський через пожежу в Одесі розпорядився провести масові перевірки.

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