Кабмін схвалив проєкт бюджету-2026, а Сили оборони звільнили Панківку: новини за 15 вересня

Кабмін схвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Тим часом українським захисникам вдалося звільнити від окупантів село Панківка Донецької області.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 15 вересня, - в матеріалі РБК-Україна .

Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік: основні показники

Уряд схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його буде передано на розгляд Верховної Ради.

У проєкті держбюджету-2026 закладено видатки на 4,8 трлн гривень - це на 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році. Доходи прогнозуються на рівні 2,83 трлн гривень (+18,8% до 2025 року), дефіцит очікується до 18,4% ВВП. Потреба в зовнішньому фінансуванні складе 2,08 трлн гривень.

Українські бійці зачистили від росіян Панківку в Донецькій області

ЗСУ та НГУ на Добропільському напрямку звільнили Панківку та навколишні території.

Як зазначили в 1-му корпусі НГУ "Азов", російські окупанти намагаються утримати позиції та посилюють угруповання на напрямку.

Трамп уперше назвав Росію агресором у війні проти України, - Politico

Президент США Дональд Трамп уперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України, визнавши її великі втрати, пише Politico.

Раніше президент США відмовлявся прямо засуджувати Москву. У лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю проголосувала проти резолюції ООН, яка підтримувала територіальну цілісність України.

Україна має дрони-перехоплювачі для знищення реактивних "Шахедів", - Паліса

Україна вже має дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами, розповів заступник керівника ОП Павло Паліса.

"Ворог розвивається і ми на місці не стоїмо, у нас іншого варіанту немає", - зазначив Паліса.

Трамп поставив завдання перед країнами Європи щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб країни Європи запровадили проти Росії такі санкції, які вони очікують від Вашингтона, розповів держсекретар США Марко Рубіо.

За словами американського чиновника, важливо, щоб Європа вводила санкції, оскільки все ще є європейські країни, які купують російську продукцію, зокрема нафту.

У Польщі над урядовими будівлями знищили дрон, - Туск

У Польщі в понеділок увечері, 15 вересня, над урядовими будівлями літав безпілотник. Його знищили, розповів прем'єр Дональд Туск.

За його словами, правоохоронці затримали двох громадян Білорусі. Поліція розслідує обставини інциденту.