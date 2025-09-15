Трамп поставив завдання перед країнами Європи щодо санкцій проти Росії, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб країни Європи запровадили проти Росії такі санкції, які вони очікують від Вашингтона.

Як передає РБК-Україна , про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю Fox News.

У Рубіо запитали, скільки часу Трамп дасть російському диктатору Володимиру Путіну, перш ніж перейти до санкцій проти Росії.

У відповідь держсекретар заявив, що всі "прекрасно розуміють", які санкції можуть запровадити США.

"У якийсь момент президент може вирішити їх застосувати. Це буде його рішення. Він не збирається штучно оголошувати терміни", - додав Рубіо.

За словами американського чиновника, також важливо, щоб Європа запроваджувала санкції, оскільки все ще є європейські країни, які купують російську продукцію, зокрема нафту.

"Президент поставив завдання перед нашими європейськими партнерами - самим вводити ті санкції, які вони закликають ввести нас. Тож якщо вони дійсно глибоко переконані в цьому, ми хочемо закликати їх робити реальні кроки, про які вони самі говорять", - додав він.