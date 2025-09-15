Українські бійці зачистили від росіян Панківку на Донеччині

ЗСУ та НГУ на Добропільському напрямку звільнили Панківку та навколишні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Українські воїни, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов" дозволили відновити контроль над Панківкою та прилеглими населеними пунктами в Донецькій області.

Російські окупанти намагаються утримати позиції і посилюють угруповання на напрямку. Для збільшення наступального потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили у корпусі.

Фото: звільнена Панківка в Донецькій області