ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські бійці зачистили від росіян Панківку на Донеччині

Донецька область , Понеділок 15 вересня 2025 11:45
UA EN RU
Українські бійці зачистили від росіян Панківку на Донеччині Фото: Бійці "Азову" відвоювали Панківку (mvs.gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

ЗСУ та НГУ на Добропільському напрямку звільнили Панківку та навколишні території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Українські воїни, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов" дозволили відновити контроль над Панківкою та прилеглими населеними пунктами в Донецькій області.

Російські окупанти намагаються утримати позиції і посилюють угруповання на напрямку. Для збільшення наступального потенціалу в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" передислоковано додаткові резерви: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили у корпусі.

Українські бійці зачистили від росіян Панківку на ДонеччиніФото: звільнена Панківка в Донецькій області

Раніше повідомлялось, що Сили оборони України деокупували село Зарічне Донецької області. Населений пункт повністю під контролем української армії.

Також Батальйон "Шквал" полку "Скеля" звільнив село Філія на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Нагадаємо, 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що Сили оборони провели успішні контратаки в Донецькій області та звільнили від окупантів одразу три населених пункти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Збройні сили України Війна в Україні
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"