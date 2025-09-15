Трамп вперше назвав Росію агресором у війні проти України, - Politico

Президент США Дональд Трамп уперше прямо назвав Росію агресором у війні проти України, визнавши її більші втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Американський лідер у неділю вперше визнав Росію агресором у війні проти України.

"Цього тижня загинуло 8 000 солдатів з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - зазначив Трамп журналістам, коментуючи втрати сторін.

Попередні заяви Трампа

Раніше президент США відмовлявся прямо засуджувати Москву. У лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю проголосувала проти резолюції ООН, що підтримувала територіальну цілісність України. Також США виступили проти заяви G7, яка називала Росію агресором.

У квітні Трамп звинувачував Україну у війні, заявляючи, що "не можна почати війну проти когось, хто у 20 разів більший за тебе, і сподіватися, що тобі просто дадуть кілька ракет".

Зміна позиції цього літа

Влітку 2025 року позиція Трампа щодо Кремля помітно змінилася. Адміністрація США посилила тиск на російського диктатора Володимира Путіна, який блокував спроби Трампа організувати прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Нові заяви свідчать про більш жорсткий курс Вашингтона стосовно Москви.