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Кабмин сегодня соберется на заседание: что рассмотрит

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 13:31
Кабмин сегодня соберется на заседание: что рассмотрит
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта

Сегодня Кабмин утвердит перечень товаров, которые будут закупать без тендеров во время карантина в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках.

"Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства", - заявил Ляшко.

По его словам, заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта.

"Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость", - добавил он.

Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.

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