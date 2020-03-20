Кабмин сегодня соберется на заседание: что рассмотрит

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта

Сегодня Кабмин утвердит перечень товаров, которые будут закупать без тендеров во время карантина в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках.

"Минздрав разработал проект постановления с перечнем товаров и услуг, которые будут закупаться за пределами закона о публичных закупках. Сегодня документ примут на заседании правительства", - заявил Ляшко.

По его словам, заседание Кабмина будет проведено во второй половине дня 20 марта.

"Также на заседании правительства будет утвержден перечень лекарственных средств, которые будут освобождаться от таможенных платежей, а также от налога на добавленную стоимость", - добавил он.

Напомним, первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.