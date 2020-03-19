Минздрав рассматривает варианты продления карантина, - Ляшко

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Главный санитарный врач заявил, что Украина готовится к возможному продлении карантина из-за коронавируса

Министерство здравоохранения рассматривает возможные варианты продолжения карантина из-за коронавируса после окончания этого периода 3 апреля. Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу".

По словам Ляшко, Минздрав готовится к такому варианту, однако решение о продлении карантина будет зависеть от распространения коронавирус.

"Это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Евросоюза. Если будет происходить такое продолжение роста - карантин будет стопроцентно продлен", - сказал главный санитарный врач.

Напомним, заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий ранее сообщил, что в Украине начнут действовать более жесткие меры из-за нарушение условий карантина с 20 марта. Сейчас полицейские только предупреждают о последствиях таких нарушений.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине число умерших от коронавирус COVID-19 увеличилось до трех человек. Третьей жертвой вируса стала жительница Ивано-Франковска.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине официально подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.