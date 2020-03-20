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Кабмін сьогодні збереться на засідання: що розгляне

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 13:31
Кабмін сьогодні збереться на засідання: що розгляне
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Засідання Кабміну буде проведено у другій половині дня 20 березня

Сьогодні Кабмін затвердить перелік товарів, які закупатимуть без тендерів під час карантину в Україні. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, МОЗ розробив проект постанови з переліком товарів та послуг, які будуть закуповуватись за межами закону про публічні закупівлі.

"МОЗ розробив проект постанови з переліком товарів та послуг, які будуть закуповуватись за межами закону про публічні закупівлі. Сьогодні документ приймуть на засіданні уряду", - заявив Ляшко.

За його словами, засідання Кабміну буде проведено у другій половині дня 20 березня.

"Також на засіданні уряду буде затверджено перелік лікарських засобів, які будуть звільнятись від митних платежів, а також від податку на додаткову вартість", - додав він.

Нагадаємо, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

До цього введення режиму НС схвалили в Київській обласній державній адміністрації.

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