Кабмін розширив програму страхування бізнесу від війни: що змінилося

Кабінет міністрів України розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
За словами Корецького, у проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків.
Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому було прийнято рішення розширити чинну програму.
Що змінилося:
Крім того, цього тижня уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.
Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі.
Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній - 1 млрд гривень.
"Ми приймаємо ці рішення в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.
За словами міністра економіки Олександра Кравченка, через російські удари український бізнес може зазнати збитків на 10 млрд доларів.
Також у Кабміні розглядають можливість створення спеціального страхового фонду для допомоги бізнесу, який потерпає від атак Росії. Для його наповнення планують, зокрема, підвищити розмір ПДВ.
Ймовірне підвищення ПДВ вже заклали у проєкт державного бюджету на 2027 рік. Уряд пропонує підвищити податок до 21%, але для цього доведеться змінювати законодавство.