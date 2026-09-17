Кабмін розширив програму страхування бізнесу від війни: що змінилося

За словами Корецького, у проєкті бюджету на наступний рік уряд передбачив окрему статтю на страхування воєнних ризиків.

Але бізнесу потрібна підтримка вже сьогодні, тому було прийнято рішення розширити чинну програму.

Що змінилося:

Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику. Розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включили пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. До переліку також додали сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Уряд збільшив максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 млн гривень на рік для одного підприємства. Цей механізм тепер поширюється на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування.

Крім того, цього тижня уряд розширив державну підтримку великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній - 1 млрд гривень.

"Ми приймаємо ці рішення в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки", - зазначив прем'єр.