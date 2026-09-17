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Кабмин расширил программу страхования бизнеса от войны: что изменилось

15:35 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Кабмин расширил программу страхования бизнеса от войны (Getty Images)

Кабинет министров Украины расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, в проекте бюджета на следующий год правительство предусмотрело отдельную статью на страхование военных рисков.

Но бизнес нуждается в поддержке уже сегодня, поэтому было принято решение расширить действующую программу.

Что изменилось:

  1. Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного риска.
  2. Расширили список имущества, за повреждение или уничтожение которого можно получить компенсацию. В частности, включили горючее и транспорт для его перевозки и хранения. В перечень также добавили сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы.
  3. Правительство увеличило максимальную компенсацию страховой премии с 3 до 5 млн гривен в год для одного предприятия. Этот механизм теперь распространяется на арендуемое имущество и упрощает требования к договорам страхования.

Кроме того, на этой неделе правительство расширило государственную поддержку крупных проектов в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Льготные кредиты теперь можно будет привлекать, в частности для восстановления топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также для пополнения оборотного капитала оптовой и розничной торговли.

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный лимит для группы связанных компаний - 1 млрд гривен.

"Мы принимаем эти решения в условиях ограниченного финансового ресурса. Но поддержка предпринимателей необходима, чтобы украинский бизнес мог продолжать работу, сохранять рабочие места и платить налоги", - отметил премьер.

Компенсации для бизнеса

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров рассматривает изменения в механизм частичной компенсации стоимости имущества и страховых премий от военных рисков.

По словам министра экономики Александра Кравченко, из-за российских ударов украинский бизнес может понести убытки на 10 млрд долларов.

Также в Кабмине рассматривают возможность создания специального страхового фонда для помощи бизнесу, страдающему от атак России. Для его наполнения планируется, в частности, повысить размер НДС.

Вероятное повышение НДС уже заложено в проект государственного бюджета на 2027 год. Правительство предлагает повысить налог до 21%, но для этого придется изменять законодательство.

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