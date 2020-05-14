Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Рішення набуде чинності після опублікування

Кабінет міністрів України дозволив відкрити непродовольчі ринки в рамках ослаблення карантину. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що сьогодні відбулося позачергове засідання Кабміну, на якому внесли зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, що дозволяють відновити роботу непродовольчих ринків.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ці зміни дозволять відновити повне торгове обслуговування населення.

"Непродовольчі ринки будуть працювати за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів. Рішення набуде чинності після опублікування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, що Львів вже з 15 травня відкриває непродовольчі ринки, візові центри, а також магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю. Крім того, з наступного тижня в місті запрацюють торгові центри і всі поліклініки.

Відзначимо, раніше був представлений план відновлення роботи транспорту. План складається з трьох етапів, на першому з них вже планується відновити міські пасажирські перевезення.





Автор: Іван Петров