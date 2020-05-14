Во Львове представили следующие этапы выхода из карантина: список новых ослаблений

С завтрашнего дня во Львове открывают визовые центры
Во Львове приняли решение о следующих этапах выхода из карантина. Об этом сообщает на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.
Как он сказал, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла соответствующее решение.
А именно, 15 мая открывают:
С 18 мая заработают:
Все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. В случае фиксации нарушения - штраф и закрытие.
Напомним, Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. РБК-Украина их рассписало.
Добавим, что в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса.
Автор: Анастасия Рокитна