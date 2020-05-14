В Украине представили план возобновления работы транспорта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
На первом этапе планируют восстановить городские автоперевозки
Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления регулярного пассажирского сообщения. Соответствующий план опубликовал глава ведомства Владислав Криклий на своем Telegram-канале.
На первом этапе планируется:
- восстановить городские автоперевозки (кроме маршрутных такси) и пригородные (в пределах одного района),
- внутриобластные маршруты,
- 50% пригородных поездов, возить людей с/на работу в часы "пик",
- поезда "Интерсити +" дальнего следования, ночной экспресс,
- внутреннее сообщение.
На втором этапе планируется:
- восстановить межобластные и международные перевозки, в частности позволят работать маршруткам,
- все пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток,
- все пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.
На третьем этапе восстановят:
- поезда международного сообщения и при необходимости - сезонные пассажирские рейсы в Украину,
- международное авиасообщение в страны, которые открыли аэропорты.
Напомним, в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующий законопроект инициировало Министерство инфраструктуры Украины.
Кроме того, "Укрзализныця" представила план восстановления пригородного сообщения.
Автор: Анастасия Рокитна