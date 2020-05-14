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Зеленский предложил открыть непродовольственные рынки и назвал условия

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 14:36
Зеленский предложил открыть непродовольственные рынки и назвал условия
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рынки непродовольственных товаров должны обеспечить противоэпидемические меры

В рамках смягчения карантина в Украине могут открыться непродовольственные рынки, но при соблюдении определенных условий. Об этом на совещании с представителями правительства заявил президент Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании поднимали вопрос открытия непродовольственных рынков.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках ослабления карантина в Украине уже заработали 640 продовольственных рынков. Эти рынки начали открываться с 1 мая, их работа четко регламентирована противоэпидемическими мерами, которые касаются количества покупателей, средств защиты и так далее.

Сегодня стало известно, что с 15 мая во Львове открывают непродовольственные рынки. А уже с 18 мая заработают точки продажи обуви и одежды в торговых центрах.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийрыноккарантин
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