Зеленский предложил открыть непродовольственные рынки и назвал условия

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Рынки непродовольственных товаров должны обеспечить противоэпидемические меры

В рамках смягчения карантина в Украине могут открыться непродовольственные рынки, но при соблюдении определенных условий. Об этом на совещании с представителями правительства заявил президент Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании поднимали вопрос открытия непродовольственных рынков.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках ослабления карантина в Украине уже заработали 640 продовольственных рынков. Эти рынки начали открываться с 1 мая, их работа четко регламентирована противоэпидемическими мерами, которые касаются количества покупателей, средств защиты и так далее.

Сегодня стало известно, что с 15 мая во Львове открывают непродовольственные рынки. А уже с 18 мая заработают точки продажи обуви и одежды в торговых центрах.

Автор: Иван Петров