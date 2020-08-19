Кабмин разрешил облгазам отказывать клиентам в поставках

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

В случае отказа газ будет поставлять "Нафтогаз", который определен поставщиком "последней надежды"

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. Из постановления исключили пункт о обязательствах облгазов (газсбытов) поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 19 августа.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, постановление Кабмина о ПСО утратило силу в части поставок природного газа населению.

"Таким образом, НАК "Нафтогаз Украины" освобождается от обязательств осуществлять обязательную продажу газа газоснабжающим предприятиям, которые имеют договоры на поставку природного газа населению", - говорится в документе.

Согласно постановлению, поставщики могут отказать бытовому потребителю, религиозной организации, газопотребление которых находится в пределах соответствующей территории лицензированной деятельности по распределению природного газа, в заключении договора поставку природного газа.

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) утратило силу с 1 августа 2020 года.

Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.

Отметим, Кабинет министров утвердил компанию ООО "ДК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.