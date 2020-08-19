Кабмін дозволив облгазам відмовляти клієнтам у постачанні

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

У разі відмови газ постачатиме "Нафтогаз", який визначений постачальником "останньої надії"

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. З постанови виключили пункт про зобов'язання облгазів (газзбутів) постачати газ усім побутовим споживачам та релігійним організаціям на своїй ліцензійній території.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 19 серпня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, постанова Кабміну про ПСО втратила чинність в частині постачання природного газу населенню.

"Отже, НАК "Нафтогаз України" звільняється від зобов’язань здійснювати обов’язковий продаж газу газопостачальним підприємствам, які мають договори на постачання природного газу населенню", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, постачальники можуть відмовити побутовому споживачеві, релігійній організації, газоспоживання яких розташовуються у межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні договору про постачання природного газу.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) припинила діяти з 1 серпня 2020 року.

Це означає, що в Україні почав працювати ринок газу для населення і відтепер українці самі можуть вільно міняти газового постачальника.

Відзначимо, Кабінет міністрів затвердив компанію ТОВ "ДК "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" на ринку природного газу. Компанія виграла конкурс і буде постачати газ споживачам, які не змогли укласти контракт.