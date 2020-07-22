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Кабмин утвердил "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды"

Киев, Среда 22 июля 2020 14:05
Кабмин утвердил "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды"
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная компания будет поставщиком "последней надежды" в течение трех лет

Кабинет министров утвердил компанию ООО "ГК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 22 июля.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" сроком на три года в качестве победителя конкурса", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина, 10 июля в Министерстве энергетики определили поставщика "последней надежды" на рынке природного газа - ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

Ценовое предложение ООО "ГК "Нафтогаз Украины" - 2711,86 грн за тысячу куб. м с НДС с наценкой 0%.

Напомним, Кабинет министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа.

Как отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, при отмене ПСО необходимо определиться с поставщиком "последней надежды", чего сделано не было. Поставщик "последней надежды" сможет гарантировано поставлять газ потребителю, если тот не заключит контракт.

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