Украинцы получили возможность менять поставщика газа

Заявку на подключение можно оформить онлайн
С 1 августа 2020 года в Украине появились возможность сменить поставщика газа для частных потребителей. "Нафтогаз" предоставил инструкцию, как это сделать онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
Пресс-служба компании обнародовала видео, на котором глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выбирает поставщиком ГК "Нафтегаз".
Согласно инструкции, нужно зайти на сайт нового поставщика, зайти в раздел "Стать нашим клиентом", заполнить заявку на присоединение. Заполненную заявку необходимо подписать электронной цифровой подписью. После этого необходимо загрузить документы и отсылать. Сообщение о смене поставщика должно прийти на почту.
Смена поставщика газа
Право выбирать – признак современности и цивилизованности страны. Мы привыкли выбирать, где жить и работать, с кем общаться и как далеко путешествовать . До недавнего времени мы могли даже выбирать определенный вид мяса бургера с доставкой в 5 утра. Но мы не могли сменить поставщика газа. И это не удивительно. У нас совершенно отсутствует культура выбора поставщиков услуг ЖКХ. Во-первых, большинство из нас не интересуют трубы, компании-поставщики, их политическая ориентация и налоговая дисциплина. Нам важна цена вопроса, сервис и условия оплаты. А если правила поставки газа уже много лет регулировало государство, то все поставщики работали одинаково.