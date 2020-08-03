ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украинцы получили возможность менять поставщика газа

Киев, Понедельник 03 августа 2020 13:49
Украинцы получили возможность менять поставщика газа
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Заявку на подключение можно оформить онлайн

С 1 августа 2020 года в Украине появились возможность сменить поставщика газа для частных потребителей. "Нафтогаз" предоставил инструкцию, как это сделать онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Пресс-служба компании обнародовала видео, на котором глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выбирает поставщиком ГК "Нафтегаз".

Согласно инструкции, нужно зайти на сайт нового поставщика, зайти в раздел "Стать нашим клиентом", заполнить заявку на присоединение. Заполненную заявку необходимо подписать электронной цифровой подписью. После этого необходимо загрузить документы и отсылать. Сообщение о смене поставщика должно прийти на почту.

Смена поставщика газа

Право выбирать – признак современности и цивилизованности страны. Мы привыкли выбирать, где жить и работать, с кем общаться и как далеко путешествовать . До недавнего времени мы могли даже выбирать определенный вид мяса бургера с доставкой в 5 утра. Но мы не могли сменить поставщика газа. И это не удивительно. У нас совершенно отсутствует культура выбора поставщиков услуг ЖКХ. Во-первых, большинство из нас не интересуют трубы, компании-поставщики, их политическая ориентация и налоговая дисциплина. Нам важна цена вопроса, сервис и условия оплаты. А если правила поставки газа уже много лет регулировало государство, то все поставщики работали одинаково.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины газНафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь