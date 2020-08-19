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Кабмин расширит программу помощи безработным на период других карантинов

Киев, Среда 19 августа 2020 14:53
Кабмин расширит программу помощи безработным на период других карантинов
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сейчас программа Кабмина помогла почти 400 тысячам украинцев, потерявшим работу из-за COVID-19

Кабинет министров планирует расширить программу помощи по частичной безработице. Помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за COVID-19.

Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на период нынешнего карантина программа помогла уже почти 400 тысячам украинца сохранить свои рабочие места, а работодателям - свой бизнес.

"Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений через другие заболевания", - написал Шмыгаль.

Напомним, в связи с карантином в Украине ввели налоговые льготы, которые включают освобождение от налогов доплаты медикам, помощь по частичной безработице, а также предоставление помощи для предпринимателей.

Как писало РБК-Украина, в госбюджете на пособия по частичной безработице на 2020 год предусмотрено 4,7 млрд гривен.

Кроме этого сообщалось, что в Кабмине ожидают рост безработицы до 9,5% в 2020 году.

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Новости Украины помощьбезработицакарантинДенис Шмыгаль
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