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Работодатели начали подавать документы на пособия по частичной безработице

Новости » Экономика     12.05.2020 - 14:51
Работодатели начали подавать документы на пособия по частичной безработице
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

В госбюджете на пособия по частичной безработице предусмотрено 4,7 млрд грн

Количество поданных пакетов документов от работодателей на получение финансовой помощи по частичной безработице с 4 мая уже составила 6873. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным пресс-службы на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов, и прием заявок продолжается.

"В целом на эту программу направлено 4,7 млрд грн. Если мы будем понимать, что нужно больше средств, будем добавлять через перераспределение средств", - прокомментировал глава Минэкономразвития Игорь Петрашко.

Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕВ.

Детальная инструкция обнародована на сайте Государственного центра занятости.

Помощь по частичной безработице могут получить представители малого и среднего бизнеса, которые:

  • - остановили или сократили деятельность из-за карантина;
  • - платили ЕВ в течение 6 месяцев, предшествующих дате остановки или сокращения деятельности, за наемных работников и не прекратили трудовых отношений с ними на момент обращения в Центр занятости.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Из государственного бюджета на финансовую помощь Фонду для выплаты по частичной безработице выделено 4,723 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

Теги Новости Украины безработица
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