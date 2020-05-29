Кабмин ожидает роста безработицы до 9,5%

Фото: Кабинет министров Украины (РБК-Украина)

Среди зарегистрированных безработных 57% составляют женщины и 43% - мужчины

В Кабинете министров ожидают роста уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам НБУ, безработица может вырасти до 9,5%.

Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.

В документе отмечается, что кризис не закончится вместе с временным прекращением распространением коронавируса и падение экономики может продолжаться в течение года.

"В итоге, по прогнозам НБУ, Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14.5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9.5%)", - говорится в документе.

Как отмечается, среди зарегистрированных безработных 57% составляют женщины и 43% - мужчины. Более половины из них работали в сфере торговли и ремонта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более 42% безработных старше 45 лет.

Для уменьшения последствий кризиса и развития рынка труда Кабмин предлагает инициативы по сохранению рабочих мест, созданию новых и повышению квалификации безработных.

Так, создание рабочих мест запланировано в сельском и лесном хозяйствах, на строительстве дорог и инфраструктуры, в сфере благоустройства, общественных, социальных работ и оцифровки документов. Также планируется заполнение вакансий в ГСЧС и в сфере почтовых услуг.

Напомним, по состоянию на май количество официальных безработных в Украине превысило полмиллиона человек, это почти на половину больше, чем весной прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в Украине действуют налоговые льготы через карантин: помощь по частичной безработице позволили получать и предпринимателям.

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Автор: Надежда Собенко