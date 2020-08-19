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Кабмін розширить програму допомоги безробітним на період інших карантинів

Київ, Середа 19 серпня 2020 14:53
Кабмін розширить програму допомоги безробітним на період інших карантинів
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Зараз програма Кабміну допомогла майже 400 тисячам українців, які втратили роботу через COVID-19

Кабінет міністрів планує розширити програму допомоги по частковому безробіттю. Допомогу будуть надавати безробітним на період карантинів з-за інших хвороб, а не тільки з-за COVID-19.

Про це у Telegram написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на період нинішнього карантину програма допомогла вже майже 400 тисячам українця зберегти свої робочі місця, а роботодавцям - свій бізнес.

"Уряд розробив законопроект, який розширить програму. Ми пропонуємо надати людям можливість отримувати допомогу не тільки в період нинішнього карантину, але і в разі встановлення обмежень через інші захворювання", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином в Україні ввели податкові пільги, які включають звільнення від податків доплати медикам, допомога по частковому безробіттю, а також надання допомоги для підприємців.

Як повідомляло РБК-Україна, у держбюджеті на допомоги по частковому безробіттю на 2020 рік передбачено 4,7 млрд гривень.

Крім цього повідомлялося, що у Кабміні очікують зростання безробіття до 9,5% в 2020 році.

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Новини України помощьбезработицакарантинДенис Шмигаль
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