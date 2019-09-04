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Кабмин может провести заседание в пятницу

Новости » Политика    04.09.2019 - 15:26
Кабмин может провести заседание в пятницу
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Правительство планирует провести заседание по кадровым назначениям

Кабинет министров Украины может провести очередное заседания в пятницу, 6 сентября. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой сообщение народного депутата Алексея Гончаренко в Facebook.

Сообщается, что во время заседания Кабмин планирует провести кадровые назначения.

"В пятницу планируют провести заседание Кабмина по кадровым вопросам (назначения)", - сообщил Гончаренко.

Кабмин может провести заседание в пятницу

Напомним, ранее сообщалось, что во время заседания 4 сентября Кабмин планирует рассмотреть вопрос о назначении представителя правительства в Верховной раде. Представителем Кабмина должна стать Ирина Верещук.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабмин поддержал решение об увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Такое решение было принято во время заседания правительства.

Ранее сообщалось, что правительство официально сформировало новые министерства. Кабмин решил переименовать 4 министерства, а также объединить ряд министерств. В частности, правительство на основе Министерства информационной политики создало Министерство культуры, молодежи и спорта.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныИгорь Гончаренко
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