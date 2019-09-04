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Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

Новости » Политика    04.09.2019 - 14:52
Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко
Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Кабмин сегодня поддержал решение об увольнении главы КГГА

Кабинет министров поддержал решение об увольнении главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Такое решение было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

"Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности председателя КГГА", - написал Гончаренко.

Кабмин поддержал решение об увольнении Кличко

Ранее в интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что с мэром Киева у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.

Спустя месяц Богдан заявил, что мэр Киева Виталий Кличко потерял контроль над столицей. Он заявил, что Кличко должен идти в отставку.

Кроме этого, глава ОП заявил, что ему предлагали взятку за то, чтобы не увольняли Кличко. Эта информация былапередана в правоохранительные органы. После этого Кличко в обращении президенту Владимиру Зеленскому заявил, что все , что наговорил Богдан "полная чушь и не компетентность".

Также РБК-Украина писало, что Кличко подал заявление в НАБУ из-за заявления Богдана о взятке. После этого, Госсударственное бюро расследований вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко в качестве свидетеля.

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