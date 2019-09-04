Кабмин сегодня назначит своего представителя в Раде

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Заседание правительства состоится 4 сентября

В среду, 4 сентября, состоится заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о назначении представителя правительства в Верховной раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку, размещенную на сайте правительства.

Так, на заседании правительства рассмотрят вопрос назначения народного депутата Ирины Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте. Заседание начнется в 14:00.

Кроме того, министры планируют рассмотреть вопрос прекращения бумажного документооборота между органами исполнительной власти, а также кадровые вопросы.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров назначил руководителя аппарата премьер-министра. Новым руководителем аппарата премьера стала Екатерина Литвинчова, которая ранее была руководителем международной общественной организации "GlobalUkrainians".

РБК-Украина писало, что правительство официально сформировало новые министерства. Кабмин решил переименовать 4 министерства, а также объединить ряд министерств. В частности, правительство на основе Министерства информационной политики создало Министерство культуры, молодежи и спорта.

Добавим, что правительство передало полномочия новым министрам. Новое правительство приняло документ, который позволяет получить в управление существующие министерства.