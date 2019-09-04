ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін може провести засідання в п'ятницю

Новини » Політика    04.09.2019 - 15:26
Кабмін може провести засідання в п'ятницю
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд планує провести засідання щодо кадрових призначень

Кабінет міністрів України може провести чергове засідання у п'ятницю, 6 вересня. Про це повідомляє РБК-України з посиланням повідомлення народного депутата Олексія Гончаренка в Facebook.

Повідомляється, що під час засідання Кабмін планує провести кадрові призначення.

"В п'ятницю планують провести засідання Кабміну з кадрових питань (призначення)", - повідомив Гончаренко.

Кабмін може провести засідання в п'ятницю

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час засідання 4 вересня Кабмін планує розглянути питання про призначення представника уряду у Верховній раді. Представником Кабміну повинна стати Ірина Верещук.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабмін підтримав рішення про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Таке рішення було прийнято під час засідання уряду.

Раніше повідомлялося, що уряд офіційно сформувало нові міністерства. Кабмін вирішив перейменувати 4 міністерства, а також об'єднати ряд міністерств. Зокрема, уряд на основі інформаційної політики Міністерства створило Міністерство культури, молоді і спорту.

Новий український Кабмін виявився наймолодшим в Європі Кабмін призначив керівника апарату прем'єр-міністра
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниІгор Гончаренко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся