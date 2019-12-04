Кабмин проведет аудит "Нафтогаза"

Кабинет министров принял решение 4 декабря
Кабинет министров принял решение провести аудиторскую проверку "Нафтогаза". Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, присутствующий на заседании правительства.
Кабмин принял решение об аудите 4 декабря.
"Кабмин решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза", - написал Гончаренко.
Ранее министр энергетики Алексей Оржель анонсировал смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. В частности он сказал, что принято политическое решение о смене руководителей стратегических энергетических предприятий после увольнения главы "Энергоатома" Юрия Недашковского.
Впрочем, потом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг эту информацию.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности". Совет предлагает обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.
РБК-Украина писало, Оржель заявил, что без контракта на транзит газа газотранспортная система Украины может столкнуться с проблемами на протяжении февраля и марта.