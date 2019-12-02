В Минэнерго анонсировали обновление руководства энергопредприятий

Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

По словам главы министерства, это политическое решение

В Министерстве энергетики анонсировали смену руководства стратегических энергопредприятий Украины. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, принято политическое решение о смене руководителей стратегических энегретических предприятий после увольнения главы "Энергоатома" Юрия Недашковского.

"Мы прекратили полномочия главы НАК "Энергоатома". Это большое кадровое решение. Можем говорить, что принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть это не вопрос одной компании. Такое решение относительно перегрузки наблюдательных советов и по перегрузке руководителей стратегических предприятий принято политически. По каждому из предприятий есть определенные позиции, исходя из эффективности, информации о злоупотреблениях на этих государственных предприятиях", - заявил Оржель.

Отвечая на вопрос журналистов, Оржель подтвердил, что речь может идти о смене руководителей "Нафтогаза" и "Укрэнерго".

Ранее Оржель сообщил, что в трехсторонних переговорах по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом на сегодня идет стадия технических консультаций. Еще ранее он допустил, что Украина может вернуться к прямым поставкам газа из РФ.