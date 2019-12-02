Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении энергетической безопасности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

СНБО считает необходимым усилить энергетическую безопасность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ №874 был опубликован 2 декабря. Согласно документу, контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в действие со дня его опубликования.

В решении СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности" говорится о необходимости повышения эффективности государственной политики в сфере энергетической безопасности. В частности, СНБО предлагает внести Кабмину на рассмотрение Верховной рады законопроекты относительно:

наращивания объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа до 1 апреля 2020 года;

создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Евросоюза до 1 апреля 2020 года;

новой редакции Кодекса Украины о недрах.

Также Совет предлагает обеспечить пересмотр энергетической стратегии Украины до 1 апреля 2020 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в случае отсутствия нового газового контракта между Россией и Украиной с 1 января 2020 года российский газ будет закачиваться в подземные хранилища. Газ закачают в хранилища до подписания договора.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. "Нафтогаз" в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.