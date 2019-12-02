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В Кабмине не исключают проблемы в работе ГТС без транзита газа

Новости » Энергетика     02.12.2019 - 11:56
В Кабмине не исключают проблемы в работе ГТС без транзита газа
Фото: Алексей Оржель (brdo.com.ua)

Проблемы могут возникнуть в самые холодные дни февраля и марта

Без контракта на транзит газа газотранспортная система (ГТС) Украины может столкнуться с проблемами на протяжении февраля и марта. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина спокойно пройдет отопительный сезон благодаря большим запасам газа в подземных хранилищах. Кроме того, "Нафтогаз Украины" проводит стресс-тесты на готовность к тому, чтобы система технически работала в реверсном режиме.

"Есть и такая откровенная позиция… Единственным техническим риском может быть - это если февраль и март будут холодными месяцами, когда у нас уже уменьшится давление в системе от подземных газохранилищ. В самые холодные дни в пиковой нагрузке могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему…Вместе с тем есть уверенность и надежда, что все же стороны подпишут договор на транзит", - добавил Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня в трехсторонних переговорах по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом идет стадия технических консультаций.

Также сообщалось, что Российская Федерация на переговорах по газу стремится достичь пакетных договоренностей.

Песков: работа по контракту на транзит газа находится в цейтноте
Новости Украины ГТСтранзитАлексей Оржель
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