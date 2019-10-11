Зеленский ввел Витренко в наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Такое решение Зеленский принял 11 октября

Президент Владимир Зеленский назначил членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко. Об этом говорится в указе президента.

Зеленский внес изменения в свой указ о членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". В новом указе говорится "назначить членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Витренко Юрия Юрьевича - исполнительного директора "Группы Нафтогаз" акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (по согласию)".

Добавим, Юрий Витренко - гендиректор инвестиционной компании "ЕйВайЕй кэпитал" (AYA Capital). Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины".

Отметим, что ранее Зеленский ввел Давида Арахамию в наблюдательный совет этого государственного концерна.

Напомним, 30 августа президент назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома". В тот же день Зеленский уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.

Добавим, что 9 августа Совет национальной безопасности и обороны согласовал всесторонний аудит "Укроборонпрома". Данное решение было принято в рамках реформирования военно-промышленного комплекса.