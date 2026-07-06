Кабмін просять заморозити "непосильні" тарифи на воду в Україні

Кабінет міністрів просять запровадити мораторій на підвищення тарифів на воду або встановити для них єдину загальнодержавну граничну межу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію №41/010252-26еп, опубліковану на сайті Кабміну.
Автор звернення наголошує, що з 1 липня 2026 року в багатьох містах України стрімко зросла вартість послуг водоканалів.
Зокрема, у Дніпрі тариф для населення підскочив майже у 2,6 раза - до 81,92 грн за кубічний метр, а в деяких інших населених пунктах ціни перевищили 100-150 грн за кубометр.
У тексті петиції зазначається, що таке подорожчання є непосильним для громадян в умовах війни, падіння доходів, високого безробіття та постійних обстрілів.
Крім того, передача повноважень із формування тарифів місцевим громадам створила глибоку нерівність, через яку жителі різних областей змушені платити за воду за цінами, які відрізняються у 3-5 разів.
Кабмін просять негайно втрутитися в ситуацію та обрати один із двох шляхів врегулювання проблеми:
Також автор петиції просить уряд розробити механізм державних субвенцій і залучити міжнародних донорів для покриття збитків водоканалів.
На думку автора петиції, фінансова стабільність критичної інфраструктури має підтримуватися коштом бюджету та іноземної допомоги, а не коштом споживачів.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Юлія Свириденко пояснювала, що за ціни на водопостачання та водовідведення відповідає місцева влада. Однак, за її словами, парламент та уряд можуть контролювати цей процес.