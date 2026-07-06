Кабмин просят заморозить "непосильные" тарифы на воду в Украине

Почему возникло предложение о моратории

Автор обращения отмечает, что с 1 июля 2026 года во многих городах Украины стремительно возросла стоимость услуг водоканалов.

В частности, в Днепре тариф для населения подскочил почти в 2,6 раза - до 81,92 грн за кубический метр, а в некоторых других населенных пунктах цены превысили 100-150 грн за кубометр.

В тексте петиции отмечается, что такое подорожание непосильно для граждан в условиях войны, падения доходов, высокой безработицы и постоянных обстрелов.

Кроме того, передача полномочий по формированию тарифов местным общинам создала глубокое неравенство, из-за которого жители разных областей вынуждены платить за воду по ценам, отличающимся в 3-5 раз.

Какие варианты решений предлагают Кабмину

Кабмин просят немедленно вмешаться в ситуацию и выбрать один из двух путей урегулирования проблемы:

ввести полный запрет на повышение тарифов на воду для населения на период военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения, вернув цены, которые были до 1 июля;

установить жесткий максимальный предел стоимости кубометра воды на общегосударственном уровне, который ни один местный водоканал или исполком не вправе превышать.

Также автор петиции просит правительство создать механизм государственных субвенций и привлечь международных доноров для покрытия убытков водоканалов.

По мнению автора петиции, финансовая стабильность критической инфраструктуры должна поддерживаться на средства бюджета и иностранной помощи, а не на средства потребителей.