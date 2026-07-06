Кабмин просят заморозить "непосильные" тарифы на воду в Украине

Кабинет министров просят ввести мораторий на повышение тарифов на воду или установить для них единый общегосударственный предел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию №41/010252-26эп, опубликованную на сайте Кабмина.
Автор обращения отмечает, что с 1 июля 2026 года во многих городах Украины стремительно возросла стоимость услуг водоканалов.
В частности, в Днепре тариф для населения подскочил почти в 2,6 раза - до 81,92 грн за кубический метр, а в некоторых других населенных пунктах цены превысили 100-150 грн за кубометр.
В тексте петиции отмечается, что такое подорожание непосильно для граждан в условиях войны, падения доходов, высокой безработицы и постоянных обстрелов.
Кроме того, передача полномочий по формированию тарифов местным общинам создала глубокое неравенство, из-за которого жители разных областей вынуждены платить за воду по ценам, отличающимся в 3-5 раз.
Кабмин просят немедленно вмешаться в ситуацию и выбрать один из двух путей урегулирования проблемы:
Также автор петиции просит правительство создать механизм государственных субвенций и привлечь международных доноров для покрытия убытков водоканалов.
По мнению автора петиции, финансовая стабильность критической инфраструктуры должна поддерживаться на средства бюджета и иностранной помощи, а не на средства потребителей.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко объясняла, что за цены на водоснабжение и водоотвод отвечают местные власти. Однако, по ее словам, парламент и правительство могут контролировать этот процесс.