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Хто відповідає за підвищення тарифів на воду в Україні: чітка відповідь Свириденко

13:23 03.07.2026 Пт
2 хв
Яка задача щодо тарифів у Ради та Кабміну?
aimg Валерій Ульяненко
Хто відповідає за підвищення тарифів на воду в Україні: чітка відповідь Свириденко Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Відповідальність за ціни на воду покладена на місцеві адміністрації на рівні областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко на годині запитань до уряду.

"Дійсно, ціноутворення за тарифом на воду передані місцевим адміністраціям на рівень областей. Це повна їх відповідальність", - сказала вона.

Свириденко зазначила, що задача Ради - здійснювати парламентський контроль, а Кабмін відповідно має здійснювати урядовий.

Крім того, прем'єр розповіла і про борги за тепло, які вона назвала "великою проблемою". Вона зауважила, що, за словами першого віце-прем'єр-міністра енергетики, заборгованість перед "Нафтогазом" становить 180 млрд гривень.

"Ми впродовж останніх 2-3 тижнів проводили нараду з обласними державними адміністраціями, особливо складна ситуація в прифронтових територіях, тому що там саме є найбільший обсяг заборгованості", - повідомила Свириденко.

За її словами, необхідно "знайти правильний баланс", який дозволить прифронтовим областям прифронтовим можливість працювати і при цьому не дасть можливість нарощувати борги.

"Ми шукаємо рішення і на рівні законодавства будемо обговорювати на рівні комітетів, і шукаємо інші нормативні рішення, які ми можемо прийняти як уряд, для того, щоб цю ситуацію розв'язати", - зауважила прем'єр.

Нагадаємо, з 1 липня у багатьох містах України змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Для більшості споживачів вартість цих послуг зросла вдвічі, а в окремих населених пунктах - утричі.

Зазначимо, в Україні виявили численні випадки необґрунтованого завищення тарифів на комунальні послуги. Через це частині споживачів мають повернути кошти, які були нараховані понад встановлені норми.

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