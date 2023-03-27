Кабмін пропонує удосконалити систему штрафів та громадських робіт для порушників

В Україні планують удосконалити систему виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Для цього планують внести зміни до низки кодексів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду Тараса Мельничука.
"Законопроект має на меті вдосконалення національного законодавства у частині виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, а також покарань у виді штрафу та громадських робіт", - йдеться у повідомленні.
Кабмін пропонує ухвалити наступні зміни:
Також пропонується додати нову статтю до Кримінально-виконавчого кодексу України, в якій пропонується передбачити, що засуджені до покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання з випробуванням сплачують витрати, пов’язані з виконанням судового рішення.
Максимальний розмір витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення, не може перевищувати 50% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (зараз становить 2684 грн. - ред.).
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