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У митній службі і не тільки. Кабмін ухвалив нові кадрові рішення

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Київ, П'ятниця 24 березня 2023 16:59
У митній службі і не тільки. Кабмін ухвалив нові кадрові рішення Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів сьогодні, 24 березня, ухвалив нові рішення щодо кадрових перестановок. Зокрема, їх провели у Державній митній службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кабміну.

Як зазначають у відомстві, на засіданні уряд ухвалив розпорядження про призначення Віталія Загайного державним секретарем Міністерства у справах ветеранів.

Також було підтримано звільнення:

  • Дмитра Клименкова з посади першого заступника голови Фонду державного майна;
  • Руслана Черкасcького з посади заступника голови Державної митної служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, погодив звільнення двох заступників голови Фонду державного майна України.

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