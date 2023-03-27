Кабмин предлагает усовершенствовать систему штрафов и общественных работ для нарушителей

В Украине планируется усовершенствовать систему исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Для этого планируется внести изменения в ряд кодексов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства Тараса Мельничука.
"Законопроект преследует цель совершенствования национального законодательства в части выполнения административных взысканий в виде общественных работ, а также наказаний в виде штрафа и общественных работ", - говорится в сообщении.
Кабмин предлагает принять следующие изменения:
Также предлагается добавить новую статью в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, в которой предлагается предусмотреть, что осужденные к наказаниям в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественных работ, исправительных работ и освобождены от отбывания наказания с испытанием. связанные с исполнением судебного решения.
Максимальный размер расходов, связанных с исполнением судебного решения, не может превышать 50% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (сейчас составляет 2684 грн. – ред.).
Народные депутаты рассмотрят законопроект №9095, предусматривающий увеличение размера штрафов для супермаркетов и общепита за фальсификат.
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