Кабмін пропонує удосконалити систему штрафів та громадських робіт для порушників

В Україні планують удосконалити систему виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Для цього планують внести зміни до низки кодексів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду Тараса Мельничука.

"Законопроект має на меті вдосконалення національного законодавства у частині виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, а також покарань у виді штрафу та громадських робіт", - йдеться у повідомленні.

Кабмін пропонує ухвалити наступні зміни:

Збільшити виконання громадських робіт до 8 годин, що надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення;

Графік щоденного виходу на роботу порушника пропонується встановлювати власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі;

Надати можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямі;

Призначати громадські роботи як основний, так і додатковий вид покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу;

Надати можливість застосувати нові підходи до виконання покарання у виді штрафу.

Також пропонується додати нову статтю до Кримінально-виконавчого кодексу України, в якій пропонується передбачити, що засуджені до покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання з випробуванням сплачують витрати, пов’язані з виконанням судового рішення.

Максимальний розмір витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення, не може перевищувати 50% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (зараз становить 2684 грн. - ред.).