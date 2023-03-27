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Кабмін пропонує удосконалити систему штрафів та громадських робіт для порушників

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Україна, Понеділок 27 березня 2023 16:25
Кабмін пропонує удосконалити систему штрафів та громадських робіт для порушників Фото: Кабмін пропонує удосконалити виконання покарання у виді громадських робіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні планують удосконалити систему виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Для цього планують внести зміни до низки кодексів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду Тараса Мельничука.

"Законопроект має на меті вдосконалення національного законодавства у частині виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, а також покарань у виді штрафу та громадських робіт", - йдеться у повідомленні.

Кабмін пропонує ухвалити наступні зміни:

  • Збільшити виконання громадських робіт до 8 годин, що надасть можливість правопорушникам (засудженим) швидше відбути це адміністративне стягнення;
  • Графік щоденного виходу на роботу порушника пропонується встановлювати власником підприємства, установи, організації спільно із порушником з урахуванням часу роботи (навчання) порушника на основній роботі;
  • Надати можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування порушників на обʼєкт та у зворотному напрямі;
  • Призначати громадські роботи як основний, так і додатковий вид покарання, що дозволить збільшити виховний вплив на засуджених через суспільно корисну роботу;
  • Надати можливість застосувати нові підходи до виконання покарання у виді штрафу.

Також пропонується додати нову статтю до Кримінально-виконавчого кодексу України, в якій пропонується передбачити, що засуджені до покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання з випробуванням сплачують витрати, пов’язані з виконанням судового рішення.

Максимальний розмір витрат, пов’язаних з виконанням судового рішення, не може перевищувати 50% прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (зараз становить 2684 грн. - ред.).

Народні депутати розглянуть законопроект №9095, який передбачає збільшення розміру штрафів для супермаркетів та громадського харчування за фальсифікат.

Кабінет міністрів у п'ятницю, 24 березня, ухвалив нові рішення щодо кадрових перестановок. Зокрема, їх провели у Державній митній службі.

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