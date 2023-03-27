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Кабмин предлагает усовершенствовать систему штрафов и общественных работ для нарушителей

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Украина, Понедельник 27 марта 2023 16:25
Кабмин предлагает усовершенствовать систему штрафов и общественных работ для нарушителей Фото: Кабмин предлагает усовершенствовать исполнение наказания в виде общественных работ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Украине планируется усовершенствовать систему исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ. Для этого планируется внести изменения в ряд кодексов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства Тараса Мельничука.

"Законопроект преследует цель совершенствования национального законодательства в части выполнения административных взысканий в виде общественных работ, а также наказаний в виде штрафа и общественных работ", - говорится в сообщении.

Кабмин предлагает принять следующие изменения:

  • Увеличить выполнение общественных работ до 8 часов, что позволит правонарушителям (осужденным) быстрее отбыть это административное взыскание;
  • График ежедневного выхода на работу нарушителя предлагается устанавливать собственником предприятия, учреждения, организации совместно с нарушителем с учетом времени работы (учебы) нарушителя на основной работе;
  • предоставить возможности отбывать общественные работы в пределах всего города или области, при условии обеспечения транспортировки нарушителей на объект и обратно;
  • назначать общественные работы как основной, так и дополнительный вид наказания, что позволит увеличить воспитательное влияние на осужденных через общественно полезную работу;
  • Дать возможность применить новые подходы к исполнению наказания в виде штрафа.

Также предлагается добавить новую статью в Уголовно-исполнительный кодекс Украины, в которой предлагается предусмотреть, что осужденные к наказаниям в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, общественных работ, исправительных работ и освобождены от отбывания наказания с испытанием. связанные с исполнением судебного решения.

Максимальный размер расходов, связанных с исполнением судебного решения, не может превышать 50% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (сейчас составляет 2684 грн. – ред.).

Народные депутаты рассмотрят законопроект №9095, предусматривающий увеличение размера штрафов для супермаркетов и общепита за фальсификат.

Кабинет министров в пятницу, 24 марта, принял новые решения по кадровым перестановкам. В частности, они были проведены в Государственной таможенной службе.

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