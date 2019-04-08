Кабмин призывает Раду принять закон о легкости ведения бизнеса

Первый вице-премьер-министр Украины, глава МЭРТ Степан Кубив призвал Верховную раду принять закон о легкости ведения бизнеса. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект уже готов к рассмотрению в сессионном зале.

"Призываю как можно быстрее рассмотреть и принять правительственный законопроект о легкости ведения бизнеса. Ведь рейтинги и возможности мы должны сделать до 1 мая", - сообщил Кубив.

Вице-премьер добавил, что Рада должна также рассмотреть ряд законопроектов по промышленному безвизу с Европейским союзом.

"Призываю внести (в повестку дня, - ред.) соответственно законопроекты по децентрализации, о евроинтеграционных инициативах, по содействию предпосылкам заключения промышленного безвиза с Европейским союзом и создания условий для внедрения в Украине политики НАТО в сфере военной стандартизации", - подчеркнул Кубив.

Напомним, в конце марта Кабмин принял постановление, которое облегчает условия ведения бизнеса и повысит позиции Украины в рейтинге Doing Business. Отметим, постановление упрощает процесс приведения существующих уставов ООО в соответствие с законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Как писало РБК-Украина ранее, Украина поднялась в Рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business - 2019) Всемирного банка на пять пунктов до 71 места.