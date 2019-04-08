Кабмін закликає Раду ухвалити закон про легкість ведення бізнесу

Перший віце-прем'єр-міністр України, глава МЕРТ Степан Кубів закликав Верховну раду ухвалити закон про легкість ведення бізнесу. Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект уже є готовим для розгляду у сесійній залі.

"Закликаю якнайшвидше розглянути і ухвалити урядовий законопроект про легкість ведення бізнесу. Адже рейтинги та можливості ми повинні зробити до 1 травня", - повідомив Кубів.

Віце-прем'єр додав, що Рада також має розглянути низку законопроектів щодо промислового безвізу з Європейським союзом.

"Закликаю внести (у порядок денний, - ред.) відповідно законопроекти щодо децентралізації, щодо євроінтеграційних ініціатив, щодо сприяння передумов укладення промислового безвізу з Європейським союзом і створення умов для впровадження в Україні політики НАТО у сфері військової стандартизації", - підкреслив Кубів.

Нагадаємо, в кінці березня Кабмін прийняв постанову, що полегшує умови ведення бізнесу і підвищить позиції України в рейтингу Doing Business. У повідомленні наголошується, що постанова спрощує процес приведення існуючих статутів ТОВ у відповідність до закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю".

Як писало РБК-Україна раніше, Україна піднялася у Рейтингу легкості ведення бізнесу (Doing Business - 2019) Світового банку на п'ять пунктів до 71 місця.