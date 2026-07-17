Кабмин назначил Хмару и Сибигу врио министров обороны и иностранных дел
В пятницу, 17 июля, Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел", - говорится в его заявлении.
Корецкий отметил важность сохранения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.
Он также заявил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.
"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - отметил премьер.
Напомним, Евгений Хмара в должности врио министра обороны будут иметь задачи, которые связаны не только с ударами по РФ.
Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил о подготовке специального заседания Ставки верховного главнокомандующего. К ней планируют привлечь боевых командиров корпусов, а также ведущих украинских производителей вооружения.