Кабмин назначил Хмару и Сибигу врио министров обороны и иностранных дел

В пятницу, 17 июля, Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибига - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел", - говорится в его заявлении.

Корецкий отметил важность сохранения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.

Он также заявил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - отметил премьер.