Зеленський поговорив з бойовими командирами, готує спеціальну Ставку

В Україні готують спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача. До неї залучать бойових командирів корпусів та основних виробників озброєння.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Про що доповіли бойові командири

Президент провів засідання, під час якого заслухав доповіді керівників ключових напрямків.

Серед доповідачів були командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командир корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський, заступник командувача ДШВ Андрій Ткачук та т.в.о. командира 19-го армійського корпусу Валерій Скред.

Радник президента Дмитро Литвин уточнив журналістам, що Зеленський говорив з кожним командиром окремо.

Фото: Зеленський поговорив з бойовими командирами (t.me/V_Zelenskiy_official)

Головні теми обговорення

Ситуація на фронті. Командири відзвітували про знищення сил окупантів та забезпечення підрозділів. Українська оборона залишається активною.

Постачання безпілотників. Ключову увагу приділили масштабному забезпеченню фронту дронами, які працюють на оперативній глибині. Також обговорили виклики у виробництві та постачанні дронів на оптоволокні.

Розподіл особового складу. На засіданні відзначили ефективність програми справедливого розподілу людей між бойовими бригадами, яка діє з грудня минулого року.

Іноземні добровольці. Досвід бригади "Хартія" щодо залучення іноземців планують масштабувати на інші підрозділи.

Обмін полоненими. Окрему увагу приділили поверненню українських військових з полону, за результатами чого профільні відомства отримають відповідні доручення.

"Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті", - наголосив Володимир Зеленський.