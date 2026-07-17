Зеленський поговорив з бойовими командирами, готує спеціальну Ставку
В Україні готують спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача. До неї залучать бойових командирів корпусів та основних виробників озброєння.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
Про що доповіли бойові командири
Президент провів засідання, під час якого заслухав доповіді керівників ключових напрямків.
Серед доповідачів були командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко, командир корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський, заступник командувача ДШВ Андрій Ткачук та т.в.о. командира 19-го армійського корпусу Валерій Скред.
Радник президента Дмитро Литвин уточнив журналістам, що Зеленський говорив з кожним командиром окремо.
Головні теми обговорення
Ситуація на фронті. Командири відзвітували про знищення сил окупантів та забезпечення підрозділів. Українська оборона залишається активною.
Постачання безпілотників. Ключову увагу приділили масштабному забезпеченню фронту дронами, які працюють на оперативній глибині. Також обговорили виклики у виробництві та постачанні дронів на оптоволокні.
Розподіл особового складу. На засіданні відзначили ефективність програми справедливого розподілу людей між бойовими бригадами, яка діє з грудня минулого року.
Іноземні добровольці. Досвід бригади "Хартія" щодо залучення іноземців планують масштабувати на інші підрозділи.
Обмін полоненими. Окрему увагу приділили поверненню українських військових з полону, за результатами чого профільні відомства отримають відповідні доручення.
"Готуємо спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті", - наголосив Володимир Зеленський.
Завдання Хмари та новий етап оборонних реформ
Український оборонний сектор зазнає суттєвих кадрових та стратегічних змін, спрямованих на посилення ефективності управління під час війни.
Нагадаємо, виконувачем обов'язків міністра оборони України стане генерал-майор СБУ та досвідчений спецпризначенець Євгеній Хмара. Новий очільник відомства відомий своєю безпосередньою участю у звільненні острова Зміїний, а його підлеглі відзначилися у гучній спецоперації "Павутина".
Як пояснили в Офісі президента, Євгеній Хмара на посаді виконувача обов'язків міністра оборони України матиме задачі, не лише пов'язані з ударами по Росії.
Його стратегічні пріоритети та повноваження на чолі оборонного відомства будуть значно ширшими та суттєво відрізнятимуться від завдань, які раніше ставили перед Михайлом Федоровим.