ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лесные пожары: в МВД не исключают диверсии

Новости » Общество     18.04.2020 - 18:57
Лесные пожары: в МВД не исключают диверсии
Фото: Зорян Шкиряк (УНИАН)

Пожары могут быть спланированной кампанией по дестабилизации

Масштабные лесные пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения могли произойти в результате заранее спланированной диверсии. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По словам Шкиряка, в МВД не исключают, что лесные пожары были спланированной диверсией с целью дестабилизации ситуации и нагнетания истерии среди населения.

"Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", - заявил он.

Как отметил советник главы МВД, правоохранители выяснят, кто может стоять за этой вероятной провокацией.

"МВД и Национальная полиция Украины призывают всех сознательных граждан сообщать о выявлении факты и местонахождение предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах", - добавил Шкиряк.

Лесные пожары: в МВД не исключают диверсии

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что сейчас удалось ликвидировать более трети лесных пожаров на территории Житомирской области. Также было локализовано 5 пожаров. Огнем было уничтожено 7800 га лесной подстилки.

"Укрзализныця" присоединилась к тушению лесных пожаров в Житомирской области В Житомирской области пожар перебросился на два села, сгорели 39 домов
Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныдиверсияпожар
News
On Top