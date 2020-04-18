В Житомирской ОГА назвали возможные причины возникновения лесных пожаров

Фото: лесной пожар в Житомирской области facebook.com/vladyslav.kryklii)

Сейчас остаются активными еще 4 лесных пожара

По состоянию на вечер 18 апреля на территории Житомирской области остаются активными еще 4 лесных пожара. Об этом на брифинге сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Бунечка, большинство лесных пожаров в Житомирской области было локализовано. Сейчас огнем охвачено 4260 гектаров территории. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация будет контролируемая.

"По состоянию на сегодня большинство возгораний локализовано. Остались только 4 крупных пожара. По результатам облета координаты переданы в ГСЧС Украины и на этих пожарах работает авиация. Сил и средств для тушения пожара и недопущения его распространения достаточно", - рассказал он.

Председатель ОГА отметил, что сейчас есть несколько возможных причин возникновения лесных пожаров в области. В частности, пожар мог спровоцировать сильный ветер, из-за которого произошла авария на электросети. Также причинами пожаров могут быть поджоги и неосторожное обращение с огнем.

Срочный пресс-брифинг с участием председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечка и руководителя Государственное агентство лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий Опубликовано Виталием Бунечком Суббота, 18 апреля 2020 г.

Напомним, ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители не исключают, что причиной лесных пожаров в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения может быть спланированная диверсия. В МВД считают, что целью диверсии была дестабилизация ситуации.