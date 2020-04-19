Под Чернобылем продолжается тушение очагов пожара, привлечены три вертолета

Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины

В Чернобыльской зоне продолжается тушение четырех очагов пожара, спасатели привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци" для ликвидации пожара в Житомирской области. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Демчук отметил, что дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику.

"В настоящее время работает пожарная авиация, это три самолета. Кроме того, привлечен пожарный поезд "Укрзализныци". Мобилизованы силы и средства лесохозяйственных предприятий из других регионов Украины. Дополнительно для оказания помощи в ликвидации пожаров привлечено из Ивано-Франковской и Тернопольской областей личный состав и пожарную технику", - заявил он.

Ранее сообщалось, что большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали.

РБК-Украина писало, что вечером 18 апреля в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции.