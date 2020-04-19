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В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров в Житомирской области

Новости » Происшествия     19.04.2020 - 13:06
В ГСЧС объяснили длительное тушение пожаров в Житомирской области
Иллюстративное фото (zt.dsns.gov.ua)

Одной из причин назвали отсутствие дорог

Долговременный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожаров. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Еще одной причиной Демчук назвал сильную захламленность лесных массивов.

"Долговременный процесс тушения пожаров на территории Житомирской области связан с невозможностью доступа к отдельным очагам пожаров из-за сильной захламленности лесных массивов и отсутствия дорог", - сказал Демчук.

Он добавил, что для расчистки дорог привлечены тракторы хозяйственных предприятий и тяжелая инженерная техника ВСУ.

Напомним, большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали. Впрочем, в Чернобыльской зоне продолжают тушение очагов пожаров. В частности, привлекли три вертолета и пожарный поезд "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что в Житомирской области во время пожаров огонь перекинулся на два населенных пункта, в результате сгорели 39 дачных строений. В регионе к тушению пожаров привлечено 650 пожарных и 108 единиц техники.

Также отмечается, что во время пожаров местные власти приняли решение переселить староверов из сел Личманы и Магдин в село Гладковичи. В настоящее время они возвращаются в свои дома.

Под Чернобылем продолжается тушение очагов пожара, привлечены три вертолета Большинство очагов пожара в Житомирской области уже локализовали
Новости Украины пожарГСЧСЖитомир
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