Кабмин предлагает запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России

Фото: электроэнергия (pixabay)

Полный запрет предлагают установить до 31 декабря 2021 года

Кабинет министров предлагает Верховной раде запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Запрет хотят установить до 31 декабря 2021 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Правительство внесло в Раду соответствующий проект закона №3657 15 июня.

Кабмин предлагает до 31 декабря 2021 года полностью запретить импорт из России и Беларуси электроэнергии по двухсторонним договорам на рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, а также балансирующий.

После этой даты весь объем э/э, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, станет доступен для продажи исключительно на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем.

Сейчас же ограничения в отношении импортной электроэнергии действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на рынке "на сутки вперед". При этом импорт э/э из Беларуси на данный момент возможен по двусторонним договорам, на рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

В законе предусмотрено, что ГП "Гарантированный покупатель" может продавать "зеленую" электроэнергию на аукционах по двусторонним договорам.

Напомним, в апреле Украина решила ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина и в течение 30 дней после его отмены.

Как писало РБК-Украина, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

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Автор: Юлия Струк